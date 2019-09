Verkaufsgespräch in Buchlänge?

Der Asperger-Autist Aaron Wahl schildert in diesem autobiografischen Buch seine ersten drei Lebensjahrzehnte. Nicht ganz chronologisch führt er seine Leser durch die großteils leider typische Geschichte eines spät diagnostizierten Autisten. Ungeschönt und oft auch drastisch formuliert erzählt er seinen Werdegang: vom früh geborenen, in der Therapiemühle gefangenen »Sorgenkind« bis zur pausenlosen Suche der Familie nach bestmöglicher Förderung, die zu Unter- und Überforderung zugleich führte. Wer sich in dem Thema auskennt, liest hier einmal mehr über unnötig negative Prognosen und gut gemeinte Schonungsversuche, die zusätzliche Barrieren aufbauten.

Wahls Berichte sind durchaus interessant und zeichnen ein unerfreuliches Bild von psychiatrischen und therapeutischen Einrichtungen, und auch andere Hilfesysteme für behinderte Menschen kommen nicht gut weg. Der Autor beschreibt eine verbreitete Oberflächlich- und Gleichgültigkeit gegenüber Betroffenen sowie eine Mentalität des Verwahrens und Abschiebens. Und zeigt damit einmal mehr, wie wichtig es wäre, Inklusion zu fördern und adäquate Möglichkeiten zu schaffen, aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen.

Zeitsprung in die Nullerjahre

Eingestreut in die autobiografische Erzählung sind die Außenansichten von vier Personen: der Mutter, der Schwester, einer Therapeutin und einer Freundin. Teils bereichern diese Perspektivwechsel das Buch, teils aber ähneln sie den Ausführungen des Autors sehr (wie im Fall der Mutter) und wirken daher nur bedingt authentisch. Mehrere Abschnitte mit Hintergrundinformationen über Autismus lesen sich wie ein Zeitsprung in die 2000er Jahre: Es dominieren eine pathologisierende Sprache und ein veraltetes Autismus-Verständnis, das in Asperger- und frühkindlichen Autismus sowie in leicht und schwer unterteilt, statt ihn als Störungsspektrum mit sehr individuellen Ausprägungen zu begreifen.

Nicht weniger eigenwillig ist die zentrale These des Buchs, Autismus im Kern als fehlenden Zugang oder fehlendes Erleben eigener Emotionen zu definieren. Dies ist weder ein diagnostisches Kriterium noch findet man es bei der Mehrheit der Autisten vor. Im Gegenteil: Viele Betroffene beschreiben ein äußerst intensives, sie oft überforderndes Gefühlsleben. Auch wenn Autisten häufiger eine »Gefühlsblindheit« (Alexithymie) zeigen, ihre Gefühle also schlechter wahrnehmen und mitteilen können als nicht betroffene Menschen, ist sie nicht mit Autismus gleichzusetzen.