Ferien für die Psyche

Großer Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor Reisekataloge. Anbieter investieren enorme Summen in den Druck und zum Teil auch in die Weiterentwicklung, beispielsweise in individuelle Prospekte, die nach einem ersten Gespräch im Reisebüro zusammengestellt werden. Die begrenzte Information würde die Kunden laut Herrmann nicht so überfordern wie die Informationsflut im Internet. Ebenso würden die Interessenten sie als glaubwürdig einschätzen. Der Reiseprospekt dürfte damit auch in Zukunft als Medium nicht verschwinden, meint der Autor. In einem eigenen Kapitel »Katalogsprache« ergründet er, was sich hinter manchen Ausdrücken wie »aufstrebender Ferienort« verbergen kann.

Der Autor versucht, ein breites Spektrum an Themen anzureißen: beruflich bedingte Auslandsaufenthalte (die immer häufiger werden), Bildungsurlaub, Flugangst, Urlaubsglück, mangelnde Erholung und die Zeitwahrnehmung im Urlaub. Dabei stolpert man manchmal über Pauschalisierungen, etwa: »Sind die Menschen dann an ihrem ›Traumort‹ angelangt, entsteht bald wieder eine Sehnsucht nach dem Zuhause.«

Darüber hinaus thematisiert Herrmann, welche Trends zu erwarten sind. Beispielsweise nehme das Interesse an Kreuzfahrten zu, auf Möglichkeiten der Kinderbetreuung werde immer mehr Wert gelegt. Besonders am Herzen scheint ihm das umweltverträgliche Reisen zu liegen. Der Tourist sei zugleich Verursacher wie Opfer von Umweltbelastungen. Im hinteren Buchteil macht der Autor deutlich, dass einmalige, paradiesische Räume verschwinden und Naturkatastrophen unser Reiseverhalten zwangsläufig verändern werden. Am Ende gibt es ein Glossar, das wichtige Begriffe erläutert, welche sich allerdings meist überhaupt nicht im Text finden lassen. Ebenso liefert der Band zwar viele Zahlen zum Reiseverhalten der Deutschen, allerdings kaum wissenschaftliche Belege für die beschriebenen psychologischen Urlaubsphänomene. So weiß man oft nicht, was Stand der Forschung ist und was die Interpretation des Autors.

Wer eine Vorstellung davon bekommen möchte, an welchen Stellen im Tourismus Psychologie von Bedeutung sein könnte, und mit dem ein oder anderen Rechtschreibfehler leben kann, ist mit diesem Überblickswerk dennoch gut bedient.