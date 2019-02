Von Versagen bis Vorsatz

Wenn das Leid kranker Menschen ausgerechnet von solchen Personen verschlimmert wird, die Linderung und Heilung versprechen, ist das schrecklich. Häufig geschieht so etwas aus Unachtsamkeit, mitunter aber sogar aus Absicht. Die Medizinjournalisten Eckart Roloff und Karin Henke-Wendt versuchen in ihrem Buch dieses dunkle Thema aus unterschiedlichen Perspektiven auszuleuchten. Hierzu befassen sie sich mit diversen Medizin- und Pharmaskandalen der zurückliegenden 100 Jahre.

Der erste Vorfall, auf den sie eingehen, ereignete sich im Jahr 1930 – kurz nachdem die Tuberkuloseimpfung für Neugeborene eingeführt worden war. Beim Zubereiten des Impfstoffs in einem Lübecker Labor hatten die Zuständigen die notwendigen strengen Hygienevorschriften missachtet und die Vakzine mit aktiven Erregern verunreinigt. Infolgedessen starben 77 Säuglinge an der Lungenkrankheit. Ein gutes Jahr später wurden die beiden hauptverantwortlichen Mediziner in Anwesenheit vieler betroffener Eltern zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Als Beruhigungsmittel angepriesen

Weitere Kapitel widmen sich bekannten Medizinskandalen wie jenem um das Arzneimittel Contergan, das Ende der 1950er Jahre insbesondere Schwangeren als Beruhigungs- und Schlafmittel angepriesen wurde. Infolge der Einnahme dieses Mittels kamen tausende Kinder mit Fehlbildungen oder sogar als Totgeburten auf die Welt. Ebenso thematisieren die Autoren das systematische Doping von Sportlern in der ehemaligen DDR sowie die so genannten Todesengel, also Pflegerinnen und Pfleger, die in Krankenhäusern oder Altenheimen serienmäßig morden. Henke-Wendt und Roloff gehen auch auf Vorfälle ein, die bisher nur wenig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind, etwa auf illegale Arzneimittelversuche an Heimkindern.

Zum Schluss befassen sich die Autoren mit dem Fall eines Bottroper Apothekers, der im Jahr 2018 Schlagzeilen machte. Der Mann hatte jahrelang unterdosierte Krebsmedikamente zusammengemischt, deren teure Wirkstoffe aber in voller Höhe den Krankenkassen angerechnet. Damit hatte er Millionengewinne erzielt, mit denen er ein Luxusleben finanzierte – auf Kosten der Überlebenschancen zahlloser Patienten. Der Gerichtsprozess gegen ihn endete mit einer Verurteilung zu zwölf Jahren Gefängnis.