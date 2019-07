Pflanzen fürs Oberstübchen

Pflanzen können nicht nur das körperliche Wohlbefinden fördern, sondern auch die geistige Gesundheit. Das schreiben die Pharmazeutin Nicolette Perry und die Neurowissenschaftlerin Elaine Perry in diesem Buch. Sie legen dar, welche Pflanzen einen positiven Einfluss auf das Gehirn haben, wie ihre Wirkung entsteht und wie sie angewendet werden. Die Autorinnen bleiben dabei nah an der wissenschaftlichen Empirie, ohne sich in fachlichen Details zu verstricken und den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Das Buch ist gut strukturiert und gliedert sich nach Anwendungen der Heilpflanzen. Die Perrys stellen Gewächse vor, die das Erinnerungsvermögen und die Konzentration fördern, bei Stimmungsschwankungen helfen, Anspannungen lösen und Stress mildern, für erholsamen Schlaf sorgen oder bei Schmerzen Abhilfe schaffen. Die Leser bekommen nicht nur wissenschaftliche Hintergründe vermittelt, sondern erfahren auch, worauf bei der Anwendung der Gewächse zu achten ist.

Der Ratgeber kommt in ansprechendem Layout mit zahlreichen Fotos und geschmackvollen Illustrationen und lässt sich gut als Nachschlagewerk nutzen. In Textkästen verraten die Autorinnen Rezepte für Salben, Tees und Suppen und beschreiben körperliche Übungen, die helfen sollen, geistige Beschwerden zu mildern. Das leicht verständliche Buch dürfte nicht nur diejenigen ansprechen, die sich ohnehin für pflanzliche Arzneimittel interessieren, sondern auch jene, die nach naturnaher Unterstützung der Hirngesundheit suchen.