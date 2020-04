Krisengespräch am Expertenstammtisch

Gekürzt sind die Interviews zwischen 2015 und 2019 bereits im »Ärzteblatt für Psychologische Psychotherapeuten« erschienen. Und gerade das ist vermutlich der Stolperstein des Sammelbands: Die Beiträge werden dem gemeinsamen Überthema »Herausforderungen« zugeordnet und in Kapiteln thematisch gebündelt. Ein roter Faden fehlt jedoch. Zudem bleibt es auf je knapp vier Seiten Interview zwangsläufig beim Anteasern großer Themen, die interessierte Leser an anderer Stelle vertiefen müssen. Ein Buch also, das sich eher dazu eignet, einzelne Interviews herauszupicken und sich daraus Impulse zu holen.

Nach 153 Seiten hat man eine gute Idee davon, wer zu welchem therapeutischen Aspekt etwas zu sagen (und publiziert) hat. Auch wenn die Wahl von Themen und Experten dabei ziemlich willkürlich ist und ein echter Diskurs zwischen den Stammtischgästen leider ausbleibt.