Übersensibler Superheld

Wie wunderbar ist es, einen Kämpfer an seiner Seite zu haben, der einen beschützt und immer zur Stelle ist! Doch dieser Superheld überreagiert manchmal ein bisschen. Dann signalisiert er Gefahr, wo keine ist. Was tun, wenn er bei jedem kleinsten Auslöser in den Kampf ziehen will?

Wie schon in ihrem vorherigen Kinderbuch »Hey, kleiner Kämpfer« thematisieren die australische Psychologin und Gestalttherapeutin Karen Young und die litauische Illustratorin Norvile Dovidonyte in »Hey, du bist großartig!« das Gefühl der Angst und zeigen kindgerecht Möglichkeiten auf, sich nicht von ihr übermannen zu lassen. Verantwortlich für das Gefühl ist der Mandelkern, eine kleine Region im Gehirn. Er agiert als Alarmanlage und möchte uns eigentlich nur helfen. Gepinselt als blaues, freundliches Kuschelmonster stellt er sich vor jede Gefahr und scheut keinen Kampf, auch wenn es bei genauerer Betrachtung keinen Gegner gibt.

»Menschen, die ängstlich sind, gehören zu den mutigsten Menschen überhaupt, weil sie Dinge, vor denen sie Angst haben, trotzdem tun« ist eine zentrale Botschaft beider Bücher. Mutig kann also nur derjenige sein, der das Gefühl der Angst kennt. Und die Empfindung kennen schließlich alle, selbst die, von denen wir es überhaupt nicht erwarten würden. Doch warum haben wir Angst, woher kommt sie, und wie können wir mit ihr umgehen?

Kindgemäß und mit verspielten Illustrationen stellen Young und Dovidonyte unter anderem die adaptive Funktion von Angst dar. Immerhin setzt die Emotion im Körper Unmengen an Energie frei, damit wir fliehen oder kämpfen können, und verleiht uns so Superkräfte, die uns stark wie ein Bär oder schnell wie ein Tiger werden lassen. Aber nicht immer sind diese Superkräfte angenehm. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie man die ganze aufgestaute Energie wieder loswird, wenn wir nicht fliehen können oder es keinen Säbelzahntiger zu bekämpfen gibt. Dabei hilft etwa die Konzentration auf den eigenen Atem, wie Young und Dovidonyte deutlich machen. Die charmante Anleitung soll die Leser dazu motivieren, die Übung selbst auszuprobieren.