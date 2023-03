»Kat Menschiks & des Psychiaters Doctor medicinae Jakob Hein Illustrirtes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen«: Farbenfroher Pflanzenrausch

Menschen haben zu allen Zeiten und auf allen Erdteilen auf jede erdenkliche Art Pflanzen konsumiert – wenn dadurch eine psychische Wirkung eintrat, wurde der Konsum verfeinert: »Der Mensch liebt den Rausch«, so die Folgerung des Psychiaters. Und: »Sehr viele Wege führen zu einem Rausch.«

Die Kulturgeschichte der psychoaktiven Pflanzen nimmt einen Großteil des Buches ein: So erfährt der Leser nicht nur von den giftigen, medizinischen und halluzinogenen Wirkungen der Pflanzen, sondern auch, wie und wann der Mensch die Pflanzen verwendet und wie sich der Konsum verbreitet hat. So beschreibt Hein im Kapitel über das alkoholische Getränk Absinth die neurotoxische Wirkung von Thujon aus der Wermutpflanze, aber auch die Verbreitung von Absinth von Frankreich aus über die Welt – durch das französische Militär. Missbrauch führte schließlich zu Verboten – und zur Schöpfung eines neuen Getränks ohne Wermut: Pastis.

Der Leser erfährt, wie es zum Kat-Kauen in Ländern am Golf von Aden (unter anderem in Jemen) kam, während die australischen Aborigines Pituri und südamerikanische Ureinwohner Coca-Blätter kauten. »Kat ist ebenso fest in den Kulturen seiner Haupt-Konsumländer integriert wie der Alkoholkonsum in der westlichen Welt.« Apropos Alkohol: Auch für dieses Kapitel geht der Autor weit in die Geschichte zurück: Erste Hinweise auf das Bierbrauen fand man auf sumerischen Keilschrifttafeln aus Mesopotamien. Und: »Schon Affen konsumieren gern und regelmäßig alkoholische Getränke.« Die alkoholische Gärung ist »die am weitesten verbreitete Art, Pflanzen zu einer psychoaktiven Substanz zu verarbeiten«.