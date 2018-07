Der Rausch der Mächtigen

Ähnlich dem griechischen »Symposion« kannten die Römer die »Comissatio«: ein Trinkgelage nach dem Abendessen, bei dem reichlich Alkohol gereicht, gesellschaftliche Kontakte gepflegt und geknüpften sowie politische Diskussionen geführt wurden. Auch Senatoren und Kaiser nahmen an ihnen teil, was jedoch nicht allen zur Ehre gereichte: So handelte sich der römische Kaiser Tiberius (42 v. Chr.–37 n. Chr.) dabei den wenig schmeichelhaften Spitznamen »Biberius« (Trinker) ein. Kaiser Calligula (12–41 n. Chr.) scheint bei den Gelagen getreu dem Motto »in vino veritas« (im Wein liegt die Wahrheit) einer heuchlerischen Aristokratie den Spiegel vorgehalten und für verschiedene Eskapaden gesorgt zu haben, wodurch sein Ansehen in der Bevölkerung litt. Er wurde später ermordet. Dass Alkohol bereits vor Jahrhunderten schon als Seelentröster diente, zeigt Oppermann am Beispiel Kaiser Karls V. (1500–1558). Angesichts der vielfältigen finanziellen, politischen, militärischen und theologischen Schwierigkeiten des fast unregierbaren Heiligen Römischen Reichs scheint dieser nicht nur im katholischen Glauben und im höfischen Zeremoniell, sondern auch im Alkohol Halt gesucht zu haben.

Trotz manch amüsanter Begebenheit hinterlässt das Buch einen nachdenklichen Eindruck. Denn der Leser fragt sich unweigerlich, ob manche politische Entscheidung – im Positiven wie im Negativen – auch ohne den Einfluss des Rauschmittels zu Stande gekommen wäre oder wie sie stattdessen ausgesehen hätte. Zudem scheint Alkohol zu den Mitteln gehört zu haben, die im 20. Jahrhundert die Mordmaschinerie des nationalsozialistischen Holocaust am Laufen hielten. Oppermann weist darauf hin, dass die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz 1942 die Fertigstellung des Protokolls nicht nur mit viel Cognac besiegelten. Auch für die bei den Massenmorden in Auschwitz eingesetzten Täter stand immer ausreichend Alkohol zur Verfügung. Dieser half dabei, die Kameradschaften innerhalb der Truppen aufrecht zu halten und Skrupel zu reduzieren.

Der Autor zeichnet anhand ausgewählter Beispiele ein facettenreiches Bild über die kulturelle und politische Bedeutung des Alkohols, etwa seinen Einfluss auf die amerikanische Unabhängigkeit. Bekannt ist auch der übermäßige Whisky- und Gin-Konsum Winston Churchills vor dem Hintergrund der nervenaufreibenden Anspannung des Zweiten Weltkrieges und des alliierten Kampfes gegen Nazi-Deutschland.

Oppermann richtet sich mit seinem Buch an Leserinnen und Leser, die an den Geschichten hinter unserer politischen und kulturellen Historie interessiert sind. Eine stärkere Thematisierung der heutigen Massenproduktion alkoholischer Getränke sowie der Lobbyarbeit hätte den ansonsten gelungenen Band sicher zusätzlich bereichert.