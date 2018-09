Hirnfitness in Häppchen

Im nächsten Abschnitt umreißt der Mediziner, wie unser Gedächtnis funktioniert, und gibt Tipps, es zu verbessern – etwa mit Bewegung, Schreiben mit der Hand, Schach und einem Assoziationsspiel, in das ihn ein Gedächtnischampion eingeweiht hat. Zuletzt widmet er sich Fällen, in denen das Gehirn nachlässt, und schildert die Anzeichen und Risikofaktoren einiger neurologischer und psychischer Erkrankungen.

Es ist ein ziemlich großes Projekt, so ein komplett gehirnfreundliches Leben. Da ist es hilfreich, dass man Cymes’ Buch auch häppchenweise lesen kann. Besonders gern serviert der Autor Tipplisten à la »Zehn Nahrungsmittel für das Glück« oder »Zehn Ratschläge, Glück zu kultivieren«. Ein zentrales Element stellen die Kästen am Ende vieler Unterkapitel dar. In denen unterfüttert er das eben Gelesene etwa mit einer Studie oder einem weiteren Alltagsbeispiel.

Schade ist, Cymes die zahlreichen Forsche­rinnen und Forscher nicht beim Namen nennt, die hinter den genannten Studien stehen, und zudem im Text auf Quellenverweise verzichtet. Insbesondere für Laien wäre eine Grafik hilfreich gewesen, welche die Lage der beschriebenen Areale im Gehirn aufzeigt. Ebenso dürften einige Leser die Stirn runzeln, wenn der Autor in einer Überschrift behauptet, Algen förderten die Hirnentwicklung – ohne im Text auf diese These einzugehen. Dennoch macht das Werk immer wieder Lust auf ein wenig Feintuning am Lebensstil.

Cymes’ Anspruch ist keineswegs gering, wie er im Nachwort deutlich macht: Man möge nach dem Lesen ein zweites Leben beginnen. Den einen oder anderen Ratschlag auszuprobieren, sei ein Anfang, relativiert er dann. Puh!