Auf Biegen und Brechen

Eagleman und Brandt plädieren dafür, Umgebungen zu schaffen, die sich in Brutstätten der Kreativität verwandeln können. So wie das Gebäude 20 des Massachusetts Institute of Technology, ein während des Zweiten Weltkriegs provisorisch zusammengenagelter Sperrholzbau, der nach wie vor mit Schiebefenstern und vorsintflutlichen Sanitäranlagen ausgestattet ist. Aber dafür lässt sich das Gebäude mit minimalem Aufwand beliebig umbauen, was es Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen erleichtert, sich kennen zu lernen und ihre Ideen auszutauschen. Mittlerweile gilt dieser Ort als »magischer Brüter«, denn hier entwickelte Noam Chomsky seine generative Transformationsgrammatik, hier konstruierte Amar Bose (1929–2013) seine berühmten Lautsprecher, und hier revolutionierte Harold Edgerton (1903–1990) die Hochgeschwindigkeitsfotografie.

Die Autoren prophezeien der Kreativität eine große Zukunft: Denn die »Vernetzung der Gehirne« nehme durch technische Errungenschaften wie das Internet oder den Fernverkehr ständig zu, es gebe immer mehr Material, das man biegen, brechen und verbinden könne, und das kreative Kapital von Frauen und sozial benachteiligten Schichten werde erst teilweise genutzt.

Eagleman und Brandt legen in ihrem Buch keine neue Theorie der Kreativität vor. Und man kann ihnen auch vorwerfen, gelegentlich zu übertreiben. Sie behaupten etwa, dass das innovative Umkrempeln, welches sie als »kreative Zerstörung« bezeichnen, vor nichts Halt mache und selbst die Unterscheidung zwischen hohen und tiefen Tönen keine Universalie, sondern eine erlernte Konvention sei. Doch diese Einwände fallen kaum ins Gewicht. Denn das reich illustrierte Werk macht anhand etlicher verblüffender Beispiele deutlich, auf welchen Verfahren Kreativität beruht und wie eng technische mit künstlerischen Innovationen zusammenhängen. Die Autoren sind der Ansicht, einfallsreiches Denken benötige reichlich Input und lasse sich trainieren. Mit ihrem Buch haben sie das Trainingsprogramm geliefert.