Sind unsere Gedanken noch frei?

Das Gehirn spielt einem so manchen Streich. Das erfuhr die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel am eigenen Leib, als sie im Rahmen eines Selbstversuchs 24 Stunden in einem schallisolierten, dunklen Raum eingeschlossen war. Sie sah Bilder und hörte Geräusche, wo keine waren.

Woher weiß ich, was real ist und was mein Gehirn mir nur vorgaukelt? Und wie kann ich sicher sein, dass meine Gedanken überhaupt meine eigenen sind und nicht von außen gesteuert werden? In Sciencefiction-Filmen wurden solche Fragen seit jeher gern aufge­griffen. Im Klassiker »Matrix« täuschen Maschinen den Menschen beispielsweise eine virtuelle Traumwelt vor, während diese in der Realität in einer Art Brut­kasten liegen. In »Dark City« tauschen so genannte Fremde die Gedächtnisinhalte der Bewohner regelmäßig aus.

Nachrichten ins Smartphone denken

Den Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren eines manipulierten und manipulierbaren Gehirns widmet sich Miriam Meckel in ihrem Werk. Eine Schlüsselerkenntnis bei der Lektüre: Vieles, was uns heute noch wie Fiction erscheint, ist längst auf dem Weg, Science zu werden. So lernen Locked-in-Patienten, die fast vollständig gelähmt, aber bei Bewusstsein sind, inzwischen über eine Computer-Hirn-Schnittstelle, sich mitzuteilen. Querschnittgelähmte können per Gedankenkraft sogar einen Roboterarm bewegen und dadurch selbstständig trinken und essen. Solche technischen und medizinischen Fortschritte machen Hoffnung. Allerdings wird die Technik, ist sie erst einmal allgemein verfügbar, nicht auf die Wiederherstellung normaler Körperfunktionen beschränkt bleiben. Im Gegenteil: Manche Firmen sehen den nächsten großen Markt darin, das gesunde Gehirn zu manipulieren und zu optimieren.

Facebook hat vor einigen Monaten etwa ein Projekt vorgestellt, mit dem es möglich werden soll, Nachrichten direkt ins Smartphone zu denken. Mit dem Gerät, das von außen die neuronalen Signale des Gehirns abgreift, soll man 100 Wörter pro Minute diktieren können. Und Elon Musk, bekannt als Erfinder des Elektroautos Tesla, arbeitet mit seiner Firma Neuralink daran, menschliche Gehirne in einer durch künstliche Intelligenz angereicherten »Hirncloud« zu vernetzen. Damit könnte jeder in dem Netzwerk jederzeit auf alle Gedanken zugreifen. Eine erschreckende Vorstellung, findet Meckel, denn unsere Gedanken sind Teil unserer Persönlichkeit!