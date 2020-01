Gut gefragt ist halb gewonnen

Ungenaue Formulierungen in Fragen und Antwortalternativen sind ein grundsätzliches Problem. Dies sowie rund 30 weitere mögliche Fallstricke listet das »Fragebewertungssystem« von Faulbaum und seinen Kollegen auf: eine kompakte Checkliste für Fehlerquellen, die beim Konstruieren von Fragebögen auftreten und die Ergebnisse beeinflussen können.

Wer tief in die Umfrageforschung einsteigen will und dafür keine Mühen scheut, kommt bei einigen Themen auf seine Kosten. Zum Nachschlagen eignet sich das Buch aber nur, wenn man weiß, wo man suchen muss, denn ein Stichwortverzeichnis fehlt. Hätte man den seltsam großen, leeren unteren Seitenrand mit Text gefüllt, hätte auf dieselbe Anzahl Seiten locker noch ein Stichwortverzeichnis gepasst – unabdingbar für ein Lehrbuch, das ein »neues Standardwerk zur Umfrageforschung« werden will.