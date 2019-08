Midlife Crisis, philosophisch veredelt

Bislang sei es in seinem Leben stetig bergauf gegangen, vor sich habe er nur den fernen Horizont gesehen. Jetzt aber sei er auf dem Gipfel angekommen, vor ihm liege ein steiler Weg hinab, an dessen Ende der Tod warte. So zitiert Kieran Setiya jenen Patienten, der 1965 als erster die Diagnose Midlife-Crisis bekam.

Auch der Buchautor blieb von der Sinnkrise nicht verschont. Den Philosophieprofessor am Massachusetts Institute of Technology traf sie vor acht Jahren im Alter von 35 – trotz privaten Glücks und akademischer Karriere. Das Schreiben dieses Buchs diente ihm als Selbstbehandlung.

Neben autobiografischen Details und wissenschaftlichen Befunden stellt Setiya einige Werke vor, die den kritischen Lebensabschnitt aufgegriffen haben, etwa das Filmdrama »American Beauty«. Den Hauptteil machen philosophische Überlegungen zur Vergänglichkeit aus oder zur Angst, etwas verpasst zu haben. Dank der Verweise auf Philosophen und Literaten wie Epikur, Schopenhauer, Simone de Beauvoir oder Virginia Woolf, die ganz unterschiedliche Antworten auf grundlegende Lebensfragen gegeben haben, fühlt man sich beim Lesen gut unterstützt. Der Autor vermittelt deren Gedanken nicht nur leicht verständlich, sondern betrachtet sie auch aus verschiedenen Perspektiven und lässt dabei Raum für eigenes Denken. Es stellt sich heraus, dass die verschiedenen Ansichten anderer unbemerkt vom eigenen Hadern mit der Lebensmitte ablenken. Genau das gehört zu den Ratschlägen des Autors: sich mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die nicht darauf aus sind, Ziele zu erreichen. Es helfe schon, ein Buch zu lesen oder mit Freunden Karten zu spielen, um gut zu leben.

Das Schlusskapitel, das leider an einen Ratgeber im Schnelldurchgang erinnert, fasst alle Informationen und Tipps kurz und knapp zusammen. Wer sich nicht scheut, über grundlegende Fragen oder den Sinn des Lebens nachzudenken, findet hier ein unterhaltsames, verständliches und witzig geschriebenes Buch vor – auch wenn sie oder er sich nicht akut in einer Lebenskrise befindet.