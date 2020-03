Auf dem Weg zu sich selbst

Psychotherapie ist eine Möglichkeit, sich selbst besser kennen zu lernen, findet der Gestalt- und Traumatherapeut Ulrich Trebbin. In seinem Buch möchte er zeigen, dass so gut wie jeder Mensch von einer Therapie profitieren kann – und die Angst davor nehmen, um Hilfe zu fragen, wenn man sie benötigt.

Zunächst geht der Autor darauf ein, welche Fragen sich vor Beginn einer Therapie stellen: Brauche ich überhaupt eine? Welche Form und welcher Therapeut sind für mich richtig? Was ist, wenn ich schon eine Therapie hinter mir habe? Anschließend beschreibt er ausführlich die Behandlung selbst und geht auf die wichtige Beziehung zwischen Patient und Therapeut ein sowie darauf, was am Ende der Sitzungen entscheidend ist.

Aus zwei Blickwinkeln geschildert

Trebbin schreibt aus zwei Perspektiven, denn er ist sowohl Psychotherapeut als auch Patient. Er erzählt offen von seinen Gefühlen und falschen Erwartungen sowie von vielen Fallbeispielen. Immer wieder betont er, dass auch Therapeuten nur Menschen sind und Fehler machen können. Gerade für solche Fälle regt er zu einem ehrlichen Umgang miteinander an.

Andere Aussagen des Autors wie »Viele Menschen glauben, sie hätten eine schöne Kindheit gehabt« sind allerdings fragwürdig und scheinen Menschen kollektiv zu pathologisieren. Besonders, da dieser »Glaube« als Mythos beschrieben wird, als Schutzmechanismus für sich selbst und die Eltern. Meint Trebbin wirklich, dass niemand eine glückliche Kindheit haben kann?