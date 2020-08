Wenn die soziale Herkunft entscheidet

Die Zahlen stimmen nachdenklich: Während es von 100 Akademikerkindern 83 in die gymnasiale Oberstufe und 79 an eine Hochschule schaffen, besuchen von 100 Kindern, deren Eltern keinen akademischen Abschluss besitzen, 46 die gymnasiale Oberstufe und 27 eine Hochschule. Und von 100 Kindern, deren Eltern keinen beruflichen Abschluss haben, gehen später lediglich 12 an eine Hochschule. Solche Statistiken deuten darauf hin, dass die soziale Herkunft im deutschen Bildungssystem nach wie vor eine große Rolle spielt.

Einmal chancenlos, immer chancenlos?

Eigentlich müsse das Bildungssystem für Chancengleichheit sorgen, so Aladin El-Mafaalani. Doch das tue es nicht. In seinem Buch kritisiert der Professor für Erziehungswissenschaft von der Universität Osnabrück diesen Mangel in deutschen Schulen, ergründet seine Ursachen und formuliert danach Ziele.

In unserer Leistungsgesellschaft sei die Ansicht verbreitet: Wer viel leiste, habe am Ende auch mehr. Ein Scheitern werde viel zu schnell als angeblich selbst verschuldet abgestempelt. Doch es sei schlicht ungerecht, Kinder mit ungleichen Möglichkeiten in eine komplexe und ungewisse Zukunft zu entlassen, in der sie die Folgen dann persönlich verantworten müssten.

Eine Ursache für die Chancenungleichheit sieht El-Mafaalani in der Finanzierung von Bildung in Deutschland. Sie liegt nur im OECD-Durchschnitt und werde pro Schüler erst in der gymnasialen Oberstufe gesteigert. Also relativ spät, wenn die Entscheidung zu einer Berufsausbildung oder dem Weg zum Abitur bereits gefallen sei.