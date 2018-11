Eigenliebe aus Sicht der Psychoanalyse

Die Buchserie »Psychodynamik Kompakt« möchte den Forschungsstand zu relevanten Themen für therapeutisch Interessierte kurz und bündig zusammenfassen. Der neue Band aus dieser Reihe befasst sich mit dem allgegenwärtigen Phänomen Narzissmus. Autor Hans-Peter Hartmann ist Psychologe, Neurologe, Psychiater, Facharzt für psychosomatische Medizin und arbeitet als Psychoanalytiker in eigener Praxis.

Der Klappentext führt allgemeinverständliche Fragen auf, etwa: »Ist unser Zeitalter durch ein Übermaß an Selbstbezogenheit gekennzeichnet?« und »Leben wir in einer Kultur mit narzisstischer Prägung?«. Bei der Lektüre stellt sich dann heraus, dass der Band deutlich fachlicher geraten ist, als es diese Fragen vermuten lassen. Er richtet sich ganz klar an Therapeuten, die psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch arbeiten.

Entwicklungsstadium und Psychose

Nach einer Einleitung zum antiken Mythos des Narziss, der sich unsterblich in sein eigenes Spiegelbild verliebt und beim Versuch, dieses zu umarmen, ertrinkt, wirft der Autor einen historischen Blick auf Sigmund Freuds Narzissmus-Begriff. Für Freud stellte die Eigenliebe einerseits ein normales Stadium in der Kindesentwicklung dar, in dem die noch unorganisierten Sexual­triebe auf das eigene Ich bezogen werden, andererseits eine Art Psychose, wenn Erwachsene in diese frühe Entwicklungsphase zurückfallen.

Darauf folgen Definitionen anderer berühmter Psychoanalytiker wie Otto Kernberg und Heinz Kohut. Auch befasst sich der Autor mit psychodynamischen Erklärungsmodellen, die der narzisstischen Persönlichkeitsstörung unter anderem Probleme bei der Selbstregulation und in der Beziehung zu anderen Menschen zu Grunde legen. Demnach sehen Narzissten andere als »Objekte«, sich selbst hingegen als »Subjekt«. Das alles geschieht in einer Sprache, die eines Glossars bedürfte, sofern Laien oder Therapeuten anderer Schulen angesprochen werden sollen.