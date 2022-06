»Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen«: Über die Natur nachdenken

Die Schriftstellerin Barbara Frischmuth ist durch ihre Romane und Theaterstücke bekannt; als leidenschaftliche Gärtnerin denkt sie aber auch über die Natur nach. In ihrem aktuellen Buch, das in der Reihe »Unruhe bewahren« des Residenz Verlags erschienen ist, fasst sie zwei Vorträge zum Thema Umwelt zusammen. Ihre Gedanken über den Zusammenhang zwischen Natur und Kultur sind keine rein wissenschaftliche Auseinandersetzung, vielmehr möchte die Autorin in dem Essay illustrieren, wie Natur im Alltag, in der Wissenschaft sowie in der Literatur und Kultur zur Sprache kommt.

Was ist Natur?

Das Verhältnis des Menschen zur Natur steht hierbei im Mittelpunkt. Der Begriff erscheint unübersichtlich, es ist nicht ganz klar, was wir meinen, wenn wir von »der Natur« sprechen. Ist sie immer nur als Gegensatz zu technisch und kulturell zu verstehen? Sind es ihre Kräfte, die zu Erdrutschen und Überschwemmungen führen? Zeigt sie sich in der farbenfrohen Herbstlandschaft?

In der Romantik (um das Jahr 1800) war die Liebe zur Natur immer durch Pflanzen, Tiere, Landschaften und den Dingen, die unbelebt ohne menschliches Zutun einfach da waren, definiert. In den letzten zwei Jahrhunderten stießen Veränderungen durch die Industrialisierung, Technifizierung und Digitalisierung einen massiven Umbau unseres Lebens sowie unserer Umwelt an, dessen Auswirkungen wir unter anderem an der globalen Klimakrise direkt erleben.

Der französische Philosoph Michel Serres (1930–2019) erklärte, wir Menschen würden die Dinge aus der Natur in Waren und Fetische verwandeln und die Erde dadurch auch physisch verändern. Diese Entwicklung reicht von der Agrarwirtschaft über die Industrialisierung bis zur Atombombe, die zu enormen Änderungen beiträgt.