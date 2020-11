Liebeserklärung an das Leben

Sein Werk richtet sich nicht ausschließlich an Menschen mit Parkinson, sondern auch an Angehörige und Freunde, die die Erkrankung verstehen und die Betroffenen besser unterstützen möchten. Alle, die noch tiefer einsteigen wollen, finden auf der Homepage des Verlags zusätzliche Informationen zu im Buch markierten Stichpunkten.

Wichtige Denkanstöße

Der Autor liefert Ideen, wie sich die Patientenversorgung in Deutschland verbessern lassen könnte. Und er gibt wichtige Denkanstöße, was es bedeutet, gesund zu sein, und wie sich der Umgang mit behinderten und erkrankten Menschen in unserer Gesellschaft verändern sollte. Seine Überlegungen betreffen also auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen durch Krankheit, Unfall oder Alter. So seien beispielsweise Ansätze, Arbeitsplätze »behindertengerecht« zu gestalten, oft gut gemeint, aber wenig hilfreich, weil die Betroffenen nicht gefragt werden. Jungs Gedanken darüber, wie das Leben trotz Einschränkungen weiterhin als lebenswert, vielleicht in manchen Aspekten sogar als besonders bereichernd betrachtet werden kann und wie man mit Schmerzen, Verlustängsten und Unsicherheiten umzugehen lernt, werden wahrscheinlich viele Leser berühren.