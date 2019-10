Spuren der Vergangenheit

»Risiko Kindheit« beschäftigt sich zwar mit einem schweren Thema, dennoch ist die Lektüre nicht bedrückend. Das liegt auch am sachlichen Stil der Autorin. Strüber betont zudem, eine gute Bindung zu einer Bezugsperson könne viele Risikofaktoren ausgleichen. Am Ende widmet sie sich der Resilienz, der psychischen Widerstandsfähigkeit, sowie den Erfolgschancen einer Psychotherapie. Hilflos den Lebens­umständen ausgeliefert ist also niemand.

Allerdings erweckt das Buch mitunter den Eindruck eines einseitigen Biologismus. So liest man über Scheidungs­kinder, die wenig Kontakt zum Vater haben: »Abgesehen davon, dass eine geliebte Person aus dem Alltagsleben geht, bringen Väter auf Grund ihrer von Hormonen wie Testosteron geprägten männlichen Stoffchemie etwas andere Kompetenzen mit in die Familie als Mütter.« Oder: »Kinder verspüren nicht nur subjektiv das Bedürfnis nach Trost und Geborgenheit. Auch ihre Gehirne brauchen … soziale Unterstützung für eine gesunde emotionale und soziale Entwicklung.« An solchen Stellen wirkt die Verknüpfung von Hirn und Alltag holprig. Es entsteht wiederholt der Eindruck, neurobiologische Prozesse seien vom restlichen Menschen irgendwie isoliert. Einen größeren Bogen über Studien und Stoffe hinaus sucht man vergeblich.