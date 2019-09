Der Anfang von allem

Vertrauen, vor allem in sich selbst, ist eine wichtige Ressource in unserer unsicheren Welt. Der französische Philosoph Charles Pépin fasst auf rund 200 Seiten zusammen, was man darüber wissen muss. Gerade heute, da so vieles an unserem Selbstvertrauen nagt: das ständige Sichpräsentieren im Internet, die Entfremdung der Arbeitswelt oder das Mantra der Ratgeberindustrie, wonach jeder selbst für die richtige mentale Haltung verantwortlich sei.

Die sozialen Medien sind laut Pépin Gift fürs Selbstvertrauen, weil sie ein vermeintlich viel tolleres Leben der anderen vorgaukeln. Auch den Wunsch nach absoluter Berechenbarkeit etwa bei der Job- oder Partnerwahl sieht er skeptisch. Schließlich sei Vertrauen gerade da vonnöten, wo es keine Gewissheit gibt. »Selbstvertrauen gewinnt, wer die Unsicherheit liebt«, formuliert er das scheinbare Paradoxon.

Pädagogischer Impetus

Der Autor ist kein akademischer Denker, sondern unterrichtet seit mehr als 20 Jahren Pariser Gymnasiasten im Philosophieren. Den pädagogischen Impetus merkt man seinem Buch an. Ohne oberlehrerhaft zu dozieren, garniert er alltagsnahe Beispiele mit einer Prise Wissenschaft sowie hintergründigen Gedanken. In zehn Kapiteln, jedes mit einem Imperativ überschrieben, geleitet Pépin den Leser von der Wiege kindlichen Urvertrauens und zwischenmenschlicher Bindung weiter über das Üben, Staunen und spontane Handeln bis hin zu den Gründen für die moderne (Selbst-)Vertrauenskrise.

Zutrauen in das eigene Können und Entscheiden ist laut dem Autor kein Schicksal, sondern ein sozial erworbenes Vermögen. Popkönigin Madonna dient ihm als Beispiel dafür, wie aus einem schüchternen Mädchen eine Diva mit enormer Bühnenpräsenz wurde – weil sie einen Mentor fand, der sie in ihrer Leidenschaft für Tanz und Musik unterstützte. Denn vor allem das eigene lustvolle Tun gebiert Selbstvertrauen.