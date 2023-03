»Sternenstaub«: Die Präger unseres Weltbildes

Natürlich schummelt der Autor ein bisschen mit seinem reißerischen Untertitel. Denn Nobelpreise werden erst seit 1901 vergeben, so dass allein deswegen ein Viertel der vorgestellten Personen nicht bedacht wurde. Außerdem wurde der erste Nobelpreis zu einem kosmologischen Thema erst 1974 vergeben, davor schien die schwedische Akademie der Wissenschaften die Astronomie ausgeklammert zu haben. Dadurch fehlen nicht allzu viele Namen in Moores Buch – in gerade einmal zehn Jahren gab es nämlich Nobelpreise für astronomische Themen.

Jocelyn Bell (geb. 1943) darf in diesem Buch natürlich nicht fehlen – sie entdeckte den ersten Pulsar, wurde aber bei der Vergabe des Preises übergangen. Aber auch Moore übergeht einige Forscher, etwa Edwin Hubble (1889–1953); vielleicht am erstaunlichsten ist die Auslassung der berühmten Vorhersage des Planeten Neptun durch Urbain Leverrier (1811–1877), die umgehend durch Johann Galle (1812–1910) bestätigt wurde.

Aber aus der Diskussion in den beiden letzten Abschnitten sieht man schon: Der markante Untertitel erfüllt seinen Zweck, denn beim Lesen fragt man sich unweigerlich immer wieder: Wäre dieses Thema wirklich einen Nobelpreis wert gewesen? Und so bringt Ben Moore die Leser dazu, sich selbst eine Meinung zu bilden: Welche Menschen waren es, die unser Weltbild am meisten geprägt haben? Eine spannende Frage, eine anregende Lektüre.