Die Vorteile der Stillen

"Melde dich öfters mal." "Du bist immer so still." "Sag doch auch mal was." Solche Sätze können introvierte Menschen nicht mehr hören. Immer wieder bekommen sie damit suggeriert, sie seien nicht normal. Das kann am Selbstbewusstsein nagen, besonders dem von Heranwachsenden. Genau an diese richtet sich das neue Werk von Susan Cain, die als Trainerin für Verhandlungsführung arbeitet. In dem Nachfolger ihres Bestsellers "Still" vermittelt sie eindrücklich, wie unterschiedlich introvertierte und extrovertierte Menschen ticken. So sind Introvertierte nach langem sozialen Miteinander oft erschöpft, Extrovertierte hingegen schöpfen daraus Kraft. Aber vor allem macht das Buch introvertierten Kindern und Jugendlichen klar: Ihr seid weder allein noch schwach!

Ganz im Gegenteil haben Introvertierte ihre eigenen "Superkräfte", wie Cain schreibt. Sie können gut zuhören, sich intensiv in etwas vertiefen und scheuen nicht davor, auch mal Zeit allein zu verbringen. Das alles birgt Vorteile. Um beispielsweise ein Instrument gut zu beherrschen, ist es nötig, immer und immer wieder zu üben – stundenlang und meist allein. Dafür sind Introvertierte, zu denen sich Cain selbst zählt, wie geschaffen.

Die Autorin zeigt, dass auch Introvertierte erfolgreich sein können, und das nicht trotz, sondern wegen ihrer Persönlichkeitseigenschaft. Unzählige namhafte Künstler und Erfinder legen Zeugnis davon ab, etwa Personen wie Steve Wozniak. Er tüftelte zahllose Tage und Nächte allein vor sich hin, bis er den ersten Apple-Computer entwickelt hatte. Das Unternehmen Apple wurde zwar durch den extrovertierten Steve Jobs weltberühmt, doch ohne Wozniak, den stillen Entwickler, hätte es den Konzern nie gegeben.

Die Macht der Einsamkeit

In einem doppelseitigen "Manifest für Introvertierte" präsentiert Cain Mut machende Maximen wie "Die meisten großartigen Ideen entstehen in der Einsamkeit" oder "Du bist dehnbar wie ein Gummiband. Du kannst alles machen, was Extrovierte machen, sogar ins Scheinwerferlicht treten. Für Stille ist später immer noch Zeit".