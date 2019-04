Aufruf zum Zoff

Stellen Sie sich vor, sie kommen abends zufrieden nach Hause und berichten ihrer Familie freudestrahlend: »Wahnsinn, ich hatte heute so einen großartigen Streit auf der Arbeit, das hat sich richtig gelohnt.« Mit dieser fiktiven Szene beginnt die Journalistin Meredith Haaf ihr Buch. Sie hat eine Vision des »schönen Streitens«. Ein Leben, in dem das Zoffen so normal und entspannt ist wie essen, plaudern, putzen oder Sex haben. Denn Streit soll ihrer Meinung nach kein Schreckgespenst sein, kein Kampf, vor dem wir Angst haben. Überhaupt, findet die Autorin, wäre es am besten, wie würden dauernd streiten.

Doch wer jetzt ein Buch erwartet, das den Weg dahin zeigt, wird enttäuscht. Überwiegend erläutert die Autorin, was und wer in der heutigen Welt konstruktives Streiten verhindere. Für das schlechte Streitklima macht sie ganze Gruppen verantwortlich: Talkshows, Rechte, Feministinnen, Hipster, Linke und noch so einige mehr.

Immer zerstrittener und immer weniger streitfähig

Eine verletzende Sprache verhindere eine gute Streitkultur, wie Haaf im Kapitel »Die Aggro-Gesellschaft« anführt. Als Beispiel nennt sie die AfD, die einen aggressiven Sprachstil etabliert habe. Aber »selbstverständlich« würden auch linke und linksliberale Kräfte eine dem guten Streiten abträgliche Sprachpolitik betreiben. Sowohl »lautstarke Rechte« als auch die »gesamte feministische Gemeinde« würden den Staat immer weniger streitfähig, aber zerstrittener machen. Mit den Rechten sei eine Präsenz des Bösen in die Politik eingezogen, Feministinnen führten ihre Debatten mit absurder Härte und neigten dazu, alles, was nicht der eigenen Meinung entspricht, als »Bullshit« zu betrachten. Immer wieder ärgert man sich beim Lesen über die verallgemeinerten Aussagen der Journalistin, selbst wenn man sich nicht zu den bezichtigten Gruppen zählt.

Auch Talkshows bescheinigt Haaf mehrmals ein destruktives, polarisierendes Potenzial. Solche Gesprächsrunden mutieren für sie zu einem Gladiatorenspektakel. So führt sie später im Buch dazu an: Wenn »eine muslimische Frau mit einer AfD-Politikerin darüber streiten soll, ob die Öffentlichkeit zu tolerant gegenüber dem Islam sei«, dann gäbe es da nichts zu lösen. Und das sei ja eine Prämisse des guten Streitens. Es entstehe kein Wettstreit, sondern ein Kampf.