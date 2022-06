»The Journey of Humanity«: Die Versorgungslücke und die Zeit danach

Für einen Menschen der Antike müsste es ein Schock sein, wenn er in einer Zeitmaschine in die Welt des 21. Jahrhunderts reisen würde. Dagegen könnte er sich trotz vieler historischer Veränderungen wohl in den Lebensbedingungen des 17. oder 18. Jahrhunderts zurechtfinden. Denn diese unterscheiden sich weniger von seiner eigenen Zeit als die technologische Entwicklung und die Konsumkultur unserer Tage. Trotz aller Umbrüche und Veränderungen verlief die Entwicklung der alltäglichen Lebensbedingungen den größten Teil der Menschheitsgeschichte erstaunlich gleichförmig. Erst vor 200 Jahren setzte mit der Industrialisierung ein Wandel ein, der zumindest für einige Regionen der Erde ein enormes Wirtschaftswachstum, immense technologische Entwicklungen, eine Bevölkerungsexplosion, aber auch große Ungleichheiten mit sich brachte. Dies Entwicklung ist nicht beendet, sie dauert bis heute fort.

Der israelische Wirtschaftswissenschaftler Oded Galor befasst sich in seinem neuen Buch mit den Triebkräften der gleichförmigen Entwicklung bis zur industriellen Revolution, des anschließenden wirtschaftlichen und demografischen Wachstums sowie der heutigen globalen Spaltung in arme und reiche Regionen.

Von der Frühgeschichte der Menschen bis in die Gegenwart

Dazu teilt er seine Darstellung in zwei große Abschnitte. Der erste beginnt mit der frühen Migration aus Afrika in andere Kontinente und behandelt den größten Teil der Menschheitsgeschichte. Die evolutionäre Entwicklung des Gehirns ermöglichte die enorme Anpassungsfähigkeit des Menschen an seine Umweltbedingungen und damit sein Überleben. Durch die Sesshaftwerdung entwickelten sich neue landwirtschaftliche Anbaumethoden und gesellschaftliche Spezialisierungen.

Galor zeigt aber auch, dass die Menschen trotz der Entwicklung vieler Hochkulturen, die zeitweilig zu großer Blüte kamen, in ihren Lebensbedingungen nicht über das Existenzminimum hinausgelangten. Den Grund sieht er in der so genannten »malthusianischen Falle«. Dabei handelt es sich um das erstmals von dem britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus (1766–1834) beschriebene Phänomen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln nie so schnell gewachsen ist wie die Größe der Bevölkerung. Galor berücksichtigt auch geografische, kulturelle sowie gesellschaftlich-institutionelle Faktoren der Kulturentwicklung. Doch die immer größer werdende Versorgungslücke zwischen einer exponentiell wachsenden Bevölkerung und einer nur linear wachsenden Nahrungsmittelproduktion habe unterm Strich immer hemmend auf den menschlichen Wohlstand und die Bevölkerungsentwicklung gewirkt.