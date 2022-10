»Unter den Polarlichtern der Antarktis«: Ewige Dunkelheit

Denn die Polarlichter flimmern als Aurora borealis nicht nur über der Arktis (und gelegentlich sogar über Deutschland), sondern als Aurora australis ebenso über weite südliche Zonen während einer sechs Monate langen Polarnacht. Da sind Spezialisten der Polarlichtfotografie mit besonderen Kameras gefragt – und viel Geduld. Zu den Ergebnissen zählen auch die zahlreichen Farbbilder, die das Buch enthält. Manchmal wären sie in größerem Format wohl noch sehenswerter.

Schwarz' Interesse richtete sich stark auf Experimente mit den Kürzeln AMANDA, QUaD und SPUD/Keck. Sie haben mit Mikrowellenteleskopen zu tun, die mit einer imposanten Menge an optischen Modulen, Strängen, Chips und Detektoren ausgestattet sind. Dabei geht es unter anderem darum, die Mikrowellenstrahlung aus der Frühzeit des Universums zu untersuchen. Diese sei fast nur »vom Boden des Hochplateaus der Antarktis aus sinnvoll zu beobachten« – und in eisigen Wintern besonders gut. Gefragt ist Expertise mit der Bereitschaft, ständig dazuzulernen, zu improvisieren und nicht aufzugeben. Ja, Wissenschaft schafft Wissen. Und wenn das in einem oft erzählerischen Stil geschieht – umso besser.

Durch Schwarz und Mokler erfährt man nicht nur von solchen Arbeiten. Sie vermitteln auch, wie es sich in der antarktischen Sauna schwitzt, was es mit südpolar gewordenen Weißwürsten plus Gummibärchen auf sich hat, mit Bayern 3 auf Kassette, dem Midwinter-Dinner sowie einer Fußball-WM per Telefon. Damit lässt es sich wohl leben, oder nicht? All diese lesenswerten Seiten versuchen nicht, bei Laien dafür zu werben. Schwarz erklärt, ihn habe halt das Polarvirus gepackt.