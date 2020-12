Alle wollen Vertrauen, aber niemand will vertrauen

Der Autor engt den Geltungsbereich des Wortes Vertrauen dabei stark ein, vielleicht zu stark. Für ihn ist das Konzept an eine zwischenmenschliche Beziehung gebunden. Dem eigenen Auto oder dem Flugzeug, in dem wir sitzen, ebenso wie behördlichen oder technischen Abläufen vertrauen wir allenfalls in einem »entlehnten Sinn«. Qua den Menschen, die diese Apparate bauten oder für ihr Funktionieren sorgen. In aller Regel kennen wir diejenigen aber gar nicht. Was wir umgangssprachlich vertrauen nennen, hat dann eher die abstrakte Qualität des »sich verlassen auf«.

Vertrauen als Kitt der Gesellschaft?

Hartmann schreibt gedanklich anspruchsvoll, aber nicht ohne Witz – etwa wenn er schildert, wie er bei Interviews bitte schön in 60 Sekunden erklären soll, wie Vertrauen die Gesellschaft zusammenhält. Dabei ist das, wie die knapp 300-seitige Begriffsbestimmung zeigt, alles andere als klar; und selbst wenn, ließe es sich kaum auf eine so knappe Formel bringen.

Im hinteren Teil des Buchs erscheinen manche von Hartmanns Erörterungen leider zögerlich, ohne klares Profil. Häufig zieht er Zwischenfazits mit der Bemerkung »Wenn diese Überlegungen stimmig sind …«, so als zöge der Autor die Möglichkeit seines Irrens gleich mit in Betracht. Aber hätte er dann nicht einfach besser nachdenken oder formulieren sollen?

Solche Signale sind es, die uns im Alltag einerseits zum Vertrauen verlocken; wenn jemand so vorsichtig abwägt, muss es fundiert sein! Andererseits setzen wir solche Signale auch ein, um Vertrauen zu erwerben, der Disclaimer dient womöglich als »rhetorisches Feigenblatt«.