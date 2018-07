Verzaubernde Klänge

Graf Keyserlingk, ein ehemaliger russischer Gesandter am kursächsischen Hof, war oft krank und litt unter Schlafstörungen. In schlaflosen Nächten musste ihm sein damals 14-jähriger Hofcembalist Johann Gottlieb Goldberg beruhigende Musik vorspielen. Einmal äußerte der Graf gegenüber Johann Sebastian Bach, dass er sich einige sanfte und zugleich muntere Klavierstücke für Goldberg wünsche, um ihn nachts etwas aufzuheitern. Bach glaubte, diesen Wunsch am ehesten mit dem Mittel der Variationen erfüllen zu können, und so entstanden seine berühmten Goldberg-Variationen. Sie gefielen dem Grafen so sehr, dass er den Komponisten mit 100 Goldmünzen in einem goldenen Becher entlohnte.

Der Neurologe Eckart Altenmüller hat der Musik dieses Buch gewidmet. Darin geht es nicht nur um ihre heilende Wirkung, sondern vor allem darum, warum sie für den Menschen so wichtig ist, wie die Liebe zu ihr entwicklungsgeschichtlich entstand und wie Musik gemacht und wahrgenommen wird. Dass der Autor zugleich auch selbst Musiker ist, gereicht seinem Werk zum Vorteil. Denn wie sonst könnte er mit derartiger Genauigkeit und Leidenschaft erklären, auf welche Weise Musik über das Ohr ins Gehirn gelangt, dort verarbeitet wird und das Denkorgan sogar verändert. Nichts rege die Neuroplastizität so sehr an wie das Musizieren, schreibt der Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin in Hannover.

Spuren in den prämotorischen Arealen

Seine Faszination für Musik wird auch deutlich, wenn er die sensomotorischen Leistungen von Musikern beschreibt. Während im Alltag alle Teile einer Hand gemeinsam eine Aufgabe lösen, etwa einen Gegenstand ergreifen, benutzen beispielsweise Pianisten die Finger weitestgehend als selbstständige Körperteile. Das zeigt sich auch im Gehirn: So ist bei ihnen der Bereich in den primären motorischen Arealen, der die Hand repräsentiert, im Vergleich zu Nichtmusikern vergrößert. Beim Musizieren sind räumlich-zeitliche Präzision und Schnelligkeit gefragt, überdies Kreativität und Gefühle. Ob Musizieren auf professionellem Niveau tatsächlich das Schwierigste ist, was der Mensch vollbringen kann, wie Altenmüller schreibt, sei dahingestellt.

Die technischen Fähigkeiten von Musikern haben in den zurückliegenden Jahrhunderten zugenommen. Während etwa die Klavierstücke von Franz Liszt heute zum Standardrepertoire von Musikstudenten gehört, konnte sie zu Liszts Zeiten kaum jemand spielen. Und bei den Aufnahmeprüfungen an den Musikhochschulen sind heute Werke gefragt, die Absolventen früher bei Abschlusskonzerten zum Besten gaben. Gründe für diesen Fortschritt sind laut Altenmüller die zunehmende Spezialisierung von Musikern, die Inten­sivierung der musikalischen Praxis, bessere Instrumente, besserer Unterricht und die modernen Lebensbedingungen. Unklar bleibt nur, wieso das Leistungsniveau beim Gesang früher höher war als heute. Ebenso wäre es interessant herauszufinden, warum geniale Komponisten und Musiker wie Bach, Mozart, Händel oder Beethoven bis heute ihresgleichen suchen.