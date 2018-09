DJ im Gehirn

Bargh illustriert diese These nicht nur anhand eigener Resultate, sondern auch mit denen von Kollegen, zum Beispiel der Forschung der früh verstorbenen Sozialpsychologin Nalini Ambady (1959–2013). Diese hatte gezeigt, dass das bloße Aktivieren »typisch weiblicher« Stereotype – durch Bilder, auf denen Mädchen mit Puppen spielten – 10- bis 14-jährige Schülerinnen schlechter rechnen lässt. Das Unbewusste hat durchaus Schattenseiten, wenn es von kulturell vermittelten Vorurteilen geprägt ist.

Barghs Arbeiten sind nicht unumstritten. Weil sich einige seiner Befunde schwer wiederholen ließen, geriet er in den Sog der »Reproduzierbarkeitskrise« der Psychologie. Allerdings liegt es in der Natur solcher Priming-Studien, dass die dabei provozierten Verhaltensnuancen eben genau das sind: Nuancen. Niemand kehrt seine Meinung ins Gegenteil um, weil man ihn unterschwellig dazu anstiftet, die Sicht eines Andersdenkenden einzunehmen. Kein Unsympath erscheint uns plötzlich liebenswert, nur weil wir eine heiße Kaffeetasse in Händen halten. Dennoch eröffnen Barghs Experimente spannende Erkenntnisse über die Funktionsweise unserer Psyche.

Das Buch liefert nicht nur eine Fülle von empirischen Belegen, sondern gibt auch praktische Tipps. Zwar hat der Autor keine Methode parat, wie man sein Unbewusstes zielsicher lenken und für die eigenen Zwecke einspannen kann. Doch ein paar Faustregeln kennt er schon: So empfiehlt der Psychologe, seinem Bauchgefühl stets den Rat der bewussten Abwägung an die Seite zu stellen und in schwer überschaubaren Fragen der Intuition zu vertrauen. Wichtig sei zudem die »Demut, zu akzeptieren, dass wir nicht immer bis ins Kleinste verstehen, warum wir tun, was wir tun«.

Als Student legte Bargh leidenschaftlich gern Platten von Led Zeppelin und anderen Rock-Heroen auf. Heute rät er, jeder solle zum »DJ seiner selbst« werden. So wie beim Plattenauflegen ein verklingender Song in den nächsten übergeht, läuten implizite Erinnerungen und Reize unsere Wünsche, Gedanken und Handlungen im Kopf ein. Das Vergangene bereitet somit unsere Erwartungen an die Zukunft vor. Im Alltag nutzen wir dies intuitiv – etwa wenn wir uns Familien­fotos auf den Schreibtisch stellen. Wie und warum dies motivierende Wirkung auf uns hat, ist nur ein Beispiel aus Barghs Trickkiste. Eine erhellende Lektüre für alle, die mehr über die Natur des Unbewussten wissen wollen.