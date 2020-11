Paradoxe Prosa

Es ist erstaunlich, wie bedenkenlos manche Sachbuchautoren sich genau der Muster bedienen, die sie kritisieren. Rebekka Reinhard, Philosophin in München, prangert das binäre Denken der »verblödeten Vernunft« an, das analog zur Computerlogik nur 0 oder 1, entweder oder, Erfolg oder Scheitern, Mann oder Frau kenne. Und was macht Reinhard? Sie stellt diesem absoluten Negativ »DUMPF« (in Großbuchstaben) das »WACH« als Heilmittel gegenüber. Moment, war nicht eben noch das »Gefangensein im Binären« das Problem? Wie kann man jene abkanzeln, die »Vielfalt und Vieldeutigkeit in Eindeutigkeit verwandeln«, und zugleich ein horrendes Schwarz-Weiß-Bild ohne Zwischentöne zeichnen?

»WACH« vereint, was attraktiv klingt: rebellisch, originell und innovativ, kreativ-anarchisch, spielerisch, offen, flexibel, unvorhersehbar, progressiv, pragmatisch, emotional. Es ist fast alles, nur nicht »DUMPF« – fantasielos, erstarrt, einengend, männlich-heroisch … Hopp oder topp, Gut gegen Böse, lässt sich so das binäre Denken überwinden?

Die Widersprüche gehen noch weiter. Die Autorin beklagt den Vormarsch gefühlter Wahrheiten. »Die verblödete Vernunft setzt zwischen subjektiver Empfindung und objektiver Erkenntnis ein Gleichheitszeichen.« Nur warum soll das emotionale »Mit-dem-Herzen- Denken«, das Reinhard favorisiert, davor gefeit sein?

Ist ein wenig Drang nach Antworten nicht doch hilfreich?

Oder nehmen wir den Relativismus. Die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwische, da heute jeder meine, wahr sei, was ihm vorteilhaft erscheint. Doch wäre man so offen und unentschieden, wie das Buch empfiehlt, woher kämen dann die Kriterien, die Unfug und Pseudowissenschaft als solche erkennbar machen? Ist ein gewisser Drang nach Antworten nicht doch hilfreich?