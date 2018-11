Darüber reden

In einem moderierten Dialog sprechen zwei Experten über die Sexualität in diversen Facetten. Ulrich Clement ist Professor für Medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg und leitet dort das Institut für Sexualtherapie, Ann-Mar­lene Henning ist Psychologin, Sexologin und Sexual- und Paarberaterin in Hamburg.

Den Lesern wird der Einstieg in dieses schwierige Thema durch die unbeschwerte Art des Dialogs enorm erleichtert. Die Gespräche, in denen auch der große Erfahrungsschatz der beiden Sexualtherapeuten deutlich wird, behandeln ein breites inhaltliches Spektrum. Sie drehen sie sich nicht nur um diverse Fragen zur Sexualität und den Problemen, die sich dabei ergeben, sondern vermitteln auch wertvolle allgemeingültige therapeutische Grundsätze. So geben die Experten Tipps für den Umgang mit schwierigen Situationen in der Sexualtherapie sowie mit sexuellen Fanta­sien und sprechen über den Einsatz von empathischem Humor in der Behandlung. Zudem stellt das Werk anschaulich die therapeutischen Grundprinzipien der Authentizität, das wertfreie Annehmen des Klienten und die Regu­lation von Nähe und Distanz vor. Auch das (An-)Erkennen eigener Grenzen durch den Therapeuten ist immer wieder Thema.

Einige Äußerungen des Moderators muten zuweilen etwas seltsam an und wirken inhaltlich nicht stimmig. Etwa, wenn er nach der Stigmatisierung sexueller Auffälligkeiten durch das Aufnahmen in die ICD fragt, das internationale Klassifikationssystem der WHO für Krankheiten. Denn zentral für die Diagnose ist, dass der Patient tatsächlich darunter leidet (also sein subjektives Empfinden) und nicht, dass er die Kriterien für eine vermeintliche Störung erfüllt.

Auch gelingt die Einordnung der Gespräche in die einzelnen Kapitel nicht immer optimal, ein jedoch verzeihlicher Nachteil der Dialogform. Man kann ihn mitunter gar als Vorteil empfinden, wenn man beim Lesen zufällig über andere interessante, aber nicht zum Kapitelthema passende Aspekte stolpert. Insgesamt liefert das Buch eine kompakte und spannende Einführung. Eine lohnenswerte Erweiterung der Fachbibliothek für alle Therapeuten, die das Thema Sexualität besser in die Behandlung integrieren möchten.