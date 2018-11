Diagnose auf Distanz

Die so genannte Goldwater-Regel besagt, es sei unredlich, den Geisteszustand von Personen des öffentlichen Lebens per Ferndiagnose zu beurteilen. Sie geht auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater zurück, der 1964 die Wahl verlor, nachdem Psychiater ihm in einem Magazinartikel unter anderem Narzissmus, Paranoia sowie eine schwere Persönlichkeitsstörung attestiert hatten, ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Ein Gericht verurteilte die Zeitschrift daraufhin wegen Verleumdung, und die American Psychiatric Association erließ die neue Regel.

Aktuelle Ereignisse veranlassen Fachleute nun, diese ethische Maxime zu brechen. Der Fall des 2017 vereidigten US-Präsidenten Donald Trump sei so eindeutig, meinen sie, dass man sich verpflichtet sehe, eine Ausnahme zu machen. Mit dem Werk »Wie gefährlich ist Donald Trump?« wollen sie gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen und vor einem Mann warnen, der an den Hebeln der Macht nichts verloren habe. Von ihm könne, so Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth im Vorwort, womöglich »eine Gefahr für das Wohl des Landes oder gar für den Weltfrieden ausgehen«. In 27 Stellungnahmen äußern renommierte Psychiater und Psychologen ihre Zweifel an der Amtstauglichkeit des Präsidenten.

Extremer Gegenwarts-Hedonist?

Psychologe Philip Zimbardo, Schöpfer des berühmten Stanford-Prison-Experiments, macht den Anfang. Er betont, es gehe ihm nicht darum, eine Diagnose zu stellen, sondern auf klar beobachtbare Verhaltensweisen aufmerksam zu machen. Er spricht von herablassender Haltung, groben Übertreibungen bis hin zu dreisten Lügen, Tyrannei und Schikane, Eifersucht, mangelnder Empathie und einem fragilen Selbstwert – alles Anzeichen für ausgeprägten Narzissmus.

Zimbardo führt aber auch weniger augenfällige Beispiele wie Trumps Konzept von Zeit an. So bezeichnet er ihn als »extremen Gegenwarts-Hedonisten«, der ausschließlich im Augenblick lebe, nach Lust strebe, stets auf der Suche nach dem nächsten Kick sei und Unangenehmes um jeden Preis zu vermeiden versuche. Solche Persönlichkeiten neigten dazu, die langfristigen Konsequenzen ihres Handelns auszublenden – das wäre eine fatale Einstellung für jemanden, der über die Zukunft des Planeten mitbestimmt.