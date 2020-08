Mein Pillen-Ich

2020 feiert die Antibabypille ihren 60. Geburtstag. Als eines der meistbenutzten – und zuverlässigsten – Verhütungsmittel hat sie in den vergangenen Jahrzehnten das Leben von Frauen weltweit verändert. Dass mit ihrer Einnahme auch einige unerwünschte Wirkungen einhergehen, dürfte den meisten Anwenderinnen bekannt sein. Dass diese allerdings weit über körperliche Aspekte wie Gewichtszunahme oder ein erhöhtes Risiko für Thrombosen und Schlaganfälle hinausgehen, wohl eher nicht. Und hier kommt Sarah E. Hill ins Spiel.

In ihrem aktuellen Werk schildert die Evolutionspsychologin ausführlich, wie die Pille unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Denn Hormonrezeptoren finden sich in zahlreichen Zellen unseres Körpers. Östrogene und Progestine, die in den meisten Pillen kombiniert enthalten sind, steuern nicht nur unsere Empfängnisbereitschaft, sondern etwa auch unsere Libido, unsere Vorlieben bei der Partnerwahl, unsere Stimmung, unser Geruchsempfinden und unsere Wirkung auf andere. Welche Folgen es mit sich bringen kann, wenn man den Pegel der beiden Botenstoffe dauerhaft hoch hält, macht Hill in ihrem Buch deutlich.

Eingriff mit weit reichenden Folgen

Dieses ist in drei Abschnitte unterteilt, die allesamt sehr verständlich, mitunter sogar recht frech geschrieben sind. Zunächst widmet sich die Autorin den biologischen Grundlagen und erklärt, was Hormone (und vor allem Sexualhormone) im weiblichen Körper bewirken, wie sich diese im Ovulationszyklus verändern und welche Konsequenzen das hat. Anschließend beschreibt sie, wie die Pille in dieses Geflecht eingreift. Und zuletzt geht es dann sozusagen um das große Ganze, also um die Auswirkungen der hormonellen Verhütung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.

Die These, die Hill vertritt, wird dabei gleich zu Beginn klar: Die Pille verändert alles! Sie einzunehmen oder abzusetzen, kann das Empfinden für unser Selbst beeinflussen, mitunter sogar unsere ganze Identität auf den Kopf stellen. Das untermalt sie eindrucksvoll mit Geschichten wie der von ihrer Freundin, die nach dem Wechsel des Präparats plötzlich eine psychotische Episode erlebte. Oder mit dem Fallbericht der 23-jährigen Anneliese, die nach dem Absetzen der Pille ihre Lust auf Shoppen und Sport wiederentdeckte, zwei Kilo abnahm, sich die Brüste vergrößern ließ und ihrem Freund den Laufpass gab. Die Autorin wird zwar nicht müde zu betonen, dass sie ihren Leserinnen nicht pauschal von der Einnahme der Pille abraten, sondern ihnen lediglich alle wichtigen Fakten an die Hand geben will, damit diese selbst eine informierte Entscheidung treffen können. Dennoch schwingt an solchen Stellen zumindest zwischen den Zeilen immer ein großes »Aber« mit.