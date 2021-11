Taumelnd wie Schlafwandler durch die Klimakrise

Der Eingriff des Menschen in die Natur ist das zentrale Thema des Buchs – wie der Mensch sich die Erde untertan gemacht hat. Die Pulitzer-Preisträgern Elizabeth Kolbert nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu einigen Beispielen dieser menschlichen Allmacht und den Versuchen, diese durch weitere Eingriffe zu korrigieren.

Der Mensch greift ein

Das fängt an bei der Begradigung des Mississippi und geht über die Ansiedlung von asiatischen Karpfen in amerikanischen Gewässern, die nicht nur wie geplant die Wasserpflanzen fraßen, sondern sich auch massiv vermehrten und nun durch elektrische Fischsperren von den großen Seen ferngehalten werden sollen, bis zur giftigen Agakröte, die in Australien als »natürliche« Lösung gegen Raupen eingesetzt wurde und gleichzeitig für die gesamte Tierwelt zur Bedrohung wurde.

Andere Beispiele führen die Journalistin nach Hawaii und Australien, wo sie Forscher und Forscherinnen trifft, die an stressresistenten Korallen und Schutzfilmen arbeiten, um das Sterben der Korallenriffe zu verhindern. In Island und Zürich trifft sie Wissenschaftler und Ingenieure, die Technologien entwickeln, um CO 2 aus der Luft zu filtern und in Mineralen oder Pflanzen zu binden. Die verschiedenen Ansätze für die Negativemissions-Technologie sind ebenfalls ein Ansatz, um die Probleme der Klimaerwärmung wieder umzukehren. Dabei stellen die interessanten Ideen weitere gravierende Eingriffe in eine Natur dar, die wir längst nachhaltig verändert haben.