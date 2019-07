Wissenschaftlicher Rundumschlag

Wussten Sie, dass es eine Kletterpflanze gibt, die sich wie ein Chamäleon an ihre Umgebung anpasst? Die südamerikanische Boquila trifoliata trägt an jeder Ranke unterschiedliche Blätter, je nachdem um welchen Baum sie sich damit windet. Wie sie die Form und Farbe des fremden Laubs erkennt, können sich Forscher bislang nicht erklären.

Diese und andere erstaunliche Begebenheiten entlockt der Physiker, Philosoph und Bestsellerautor Stefan Klein zwölf Koryphäen aus unterschiedlichen Fachgebieten. »Wir werden uns in Roboter verlieben« ist der dritte Band jener Wissenschaftsgespräche, die er zwischen 2014 und 2018 für das »ZEITmagazin« geführt hat. Darin geht er im Dialog mit führenden Forschern vielen Rätseln auf den Grund: Mit dem Astronom des Papstes ringt er um Glauben und Vernunft, mit dem Botaniker Stefano Mancuso diskutiert er darüber, ob Pflanzen intelligent sind. Die 82-jährige Kognitionswissenschaftlerin Margaret Boden erinnert sich an die Anfänge der künstlichen Intelligenz und erklärt, ob wir uns vor klugen Robotern fürchten müssen. Außerdem deckt der Neurobiologe Randolf Menzel auf, ob Bienen einander erkennen und was man ihnen im Labor alles beibringen kann. Und Sigmund Freud lässt der Autor von den Toten auferstehen und verwickelt ihn in einen freundlichen Streit über die Bedeutung der Träume.

Doch auch weniger abstrakte Probleme bespricht der Journalist mit seinen Interviewpartnern: Die Ökonomin Esther Duflo plädiert für unsere gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Benachteiligten und erklärt, wie man ihr konkret nachkommen kann. Klein stellt dabei jederzeit richtige Fragen und formuliert so klar und unterhaltsam, wie es nur jemand kann, der die komplizierten Zusammenhänge selbst wirklich durchschaut hat. Hier ist ihm erneut ein faszinierendes Sachbuch gelungen, das die Lust am wissenschaftlichen Denken entfacht.