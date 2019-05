Ennos Unruhe

Ob Ängste, trübe Gedanken oder Konzentrationsschwierigkeiten: Nicht nur Erwachsene haben Sorgen. Manchmal liegt schon den Kleinsten etwas schwer auf dem Herzen. Kindern den Umgang mit manchen solcher Probleme zu erleichtern, ist das Anliegen der psychologischen Kinderbücher aus dem Hogrefe Verlag.

»Zappel-Zirkus Zacharias« handelt von dem zappeligen Zirkuselefanten Enno, dessen schwierigstes Kunststück es ist, die Flamingodame Rosella behutsam durch die Manege zu tragen. Im Lauf der Geschichte erfährt Enno auch, warum das so ist: Offenbar wohnt der Zappelfloh Zacharias in seinem Ohr, der es ihm so schwer macht, sich still zu verhalten. Gut, dass Dompteur Daniel weiß, wie man den Floh zähmt.

Hilfe bei ADHS

Das psychologische Kinderbuch richtet sich an Grundschulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die unter ADHS leiden, sowie an deren Eltern, Angehörige und Therapeuten. Es entstammt wie die anderen Bücher der Reihe zwei Seminarveranstaltungen an der Philipps-Universität Marburg, in deren Rahmen zunächst Studierende des Instituts für Bildende Kunst die Entwürfe für die Kinderbücher erarbeiteten. Anschließend bearbeiteten und ergänzten Psychologiestudenten die Texte.

Nachdem die Leser im ersten Teil Enno und sein Leben im Zirkus kennenlernen, üben sie im anschließenden Praxisteil, ihre Symptome zu erkennen und zu bewältigen. Dafür müssen sie zum Beispiel auf die Jagd nach Erdnüssen für die Zirkustiere gehen. Angehörige erhalten zudem weiterführende Informationen, etwa die Kontaktdaten von Beratungsstellen.