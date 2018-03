Reaktionslos, aber bei Bewusstsein

Kate liegt in einem Krankenhauszimmer. Immer wieder führt das Personal verschiedene Untersuchungen an ihr durch, ohne ihr zu sagen, was gemacht wird. Warum auch? Schließlich liegt sie im Wachkoma und bekommt nichts mit. Patienten in diesem Zustand atmen zwar selbstständig, schlucken und bewegen ihre Augen. Ihr Gehirn ist jedoch so stark geschädigt, dass sie nicht ansprechbar sind und sich nicht mehr willentlich bewegen können.

Doch wie sich herausstellte, lagen die Mediziner in Kates Fall falsch: Sie ist bei vollem Bewusstsein – und damit nicht die Einzige. Geschätzt 15 bis 20 Prozent aller Wachkomapatienten befinden sich in dieser Grauzone, in der ihr Körper zwar nicht reagiert, ihr Gehirn jedoch durchaus. Bis Forscher diesen Zustand nachweisen konnten, war es ein langer Weg; Autor Adrian Owen hat ihn wesentlich mitgestaltet. Nachdem seine frühere Partnerin Maureen nach einem Schlaganfall ins Wachkoma fiel, begann der Neurowissenschaftler vor mehr als 20 Jahren damit, Wachkomapatienten im Hirnscanner zu untersuchen. Der Brite fragte sich, was in Maureens Kopf wohl vorgehen mochte. Und Kate war die Erste, die ihm half, eine Antwort zu finden.

Aber wie untersucht man das Bewusstsein von Patienten, die keine willentliche Regung mehr zeigen? Zunächst präsentierte Owen Kate verschiedene Bilder, während er die Aktivität ihres Gehirns maß. Das reagierte auf Fotos von Gesichtern genauso wie das eines gesunden Probanden. Die Forscherkollegen des Neurowissenschaftlers blieben allerdings skeptisch, schließlich war es die erste Studie dieser Art, und Kate hätte eine Ausnahme oder ihre Hirnaktivität eine automatische Reaktion sein können. Bessere Methoden und mehr Patienten mussten her.

Entdeckungsreise in die Zwischenwelt

Der Autor nimmt seine Leser mit auf eine persönliche Entdeckungsreise in die Zwischenwelt, erklärt Schritt für Schritt, wie und was er und sein Team gemessen haben, wie sie auf die verschiedenen Methoden kamen und was die Ergebnisse zu bedeuten haben. Zeitweise hat man das Gefühl, man lese einen Krimi, so mitreißend berichtet Owen. Ein Durchbruch war erzielt, als er nach mehr als zehn Jahren Forschung erstmals mit Wachkomapatienten kommunizieren konnte, indem er ihnen Ja-Nein-Fragen stellte. Um zu antworten, müssen sich die Patienten entweder vorstellen, sie spielten Tennis oder sie gingen durch ihre Wohnung. Die Antwort können die Forscher dann anhand der Gehirnaktivität ablesen.