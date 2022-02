Naturschutz: Kleiner Adler ganz groß

Vor 200 Jahren lebte der Schreiadler wohl noch in weiten Teilen des heutigen Deutschlands. Selbst im Süden und Südwesten der Bundesrepublik gab es Brutpaare. Heute existieren die letzten rund 130 Paare ganz im Nordosten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind der Rest, der hier zu Lande noch überdauert, der aber zunehmenden Risiken ausgesetzt ist. Die kleine Zahl und der negative Trend machen den Schreiadler zur am stärksten bedrohten Adlerart Deutschlands, wie Thomas Krumenacker in seinem beeindruckenden und äußerst sachkundigen Bildband »König der Lüfte« schreibt: See-, Fisch- oder Steinadler nehmen dagegen dank strenger Schutzmaßnahmen zu oder bleiben zumindest im Bestand stabil.

Theoretisch gilt dieser Schutz auch dem Schreiadler, doch ist der Greifvogel empfindlicher und anspruchsvoller als seine Verwandten. Und er ist noch weiteren Gefahren ausgesetzt: Während beispielsweise See- oder Steinadler ganzjährig mehr oder weniger vor Ort bleiben, ziehen Schreiadler im Winter nach Süden. Zu Millionen holen Jäger unterwegs die Zugvögel mit Gewehren vom Himmel oder fangen sie mit Netzen und Leimruten. Auch Schreiadler trifft es immer wieder dutzendfach, wie das »Kapitel »Diethers letzte Reise« anhand eines besenderten Vogels beschreibt.

Bei der Beschreibung der Gefahren scheut Krumenacker sich nicht, heiße Eisen anzufassen. Windkraftanlagen etwa rücken den verbliebenen Brutpaaren bedenklich nahe, den Empfehlungen von Ornithologen entgegen: Schreiadler geben Nistplätze auf oder werden durch Rotoren erschlagen. Dabei stellt sich der Autor nicht gegen diesen erneuerbaren Energieträger an sich, den er als essenziell für die Eindämmung des Klimawandels betrachtet. Aber hier sollte ebenfalls gelten, dass man der Wissenschaft folgt und ausreichend Abstand zu Horsten hält oder keine Rotoren an wichtigen Flaschenhälsen der Vogelzugsrouten aufbaut. Schreiadler brauchen zudem eine abwechslungsreich strukturierte Landschaft: alte Wälder mit geeigneten Brutbäumen neben offenem Kulturland, bevorzugt mit Feuchtwiesen. Doch diese Lebensräume sind in Bedrängnis. Der Anbau von Mais oder Raps auf intensiv gedüngten und mit Pestiziden behandelten großen Ackerschlägen berauben den Adler seiner Jagdmöglichkeiten und Beute.