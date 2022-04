Biomedizin: Was uns länger leben lässt

Der Autor schreibt von der weltweit betriebenen Forschung, die zum Ziel hat, Menschen in die Lage zu versetzen, so lange wie möglich gesund zu leben. Dazu gehört die Bekämpfung von Infektionen und von Alzheimer, die Untersuchung der Thymusdrüse sowie der Auswirkung von Schokolade. Ob Genetik, Krebszellen oder Plaques im Gehirn, der Autor stellt die wissenschaftlichen Grundlagen einfach, verständlich und sachlich korrekt vor. Und er grenzt sich vom Anti-Aging-Hokuspokus ab, an den Menschen schon immer gern glaubten. Auch heute stellt der Bereich eine boomende Wirtschaftsbranche dar. Selbst die Wissenschaft verspreche manches Mal zu viel, kritisiert er. Einiges klinge zwar viel versprechend, funktioniere aber eben doch nur im Tierversuch. In anderen Fällen ist die Versuchsgruppe zu klein oder man müsse so viel Obst und Gemüse »wie ein Elefant« zu sich nehmen, um einen messbaren Effekt zu erzielen. Damit relativiert der Autor so einige vermeintliche Revolutionen.

Brendborg schreibt allerdings nicht bloß von Forschung, die künftig klappen könnte. Er erklärt, wie man auch jetzt schon von der Wissenschaft profitieren kann. So haben Fasten, Hungern, Sport oder Blutspenden nur in bestimmten Situationen den erstrebenswerten Effekt. Für Spaziergänge gibt es beispielsweise eine optimale Zeit, zudem wirkt Low-Carb nicht bei jedem. Dabei führt er immer an, was wissenschaftlich erwiesen ist, was eher zu »Hokuspokus« zählt und warum wir so gerne an Schokoladenstudien glauben wollen. Er gibt uns, wie im Vorwort versprochen, »die besten Ratschläge für ein langes und gesundes Leben an die Hand. Und eine gute Portion Skepsis.«

Das Buch ist nicht nur faktenreich und informativ, sondern auch erfrischend amüsant geschrieben. Brendborg nimmt die Leserinnen und Leser genau an den fachlichen Stellen mit, an denen sie vielleicht sonst aufgegeben hätten. Bevor es also zu kompliziert wird mit seneszenten Zellen, nennt er sie schnell Zombiezellen. Und beschreibt, wie sie im Gewebe hängen bleiben und mit zahlreichen schädlichen Zellen um sich spucken. Oder er übersetzt einen Stoff namens Fisetin aus dem Dänischen mit »Furzetin« und merkt an, dass ein Anti-Aging-Mittel mit diesem Namen wohl nicht so gut ankäme.