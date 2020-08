Der vererbte Schrecken

Laden... © Heinzelfilm / Ilya Kuzniatsou (Ausschnitt)

Eine sichere Antwort auf solche Fragen kann der Film nicht liefern. Doch der Regisseur versucht eine Annäherung, indem er erklärt, dass extreme Stresserfahrungen einer Generation tatsächlich nicht nur das Leben der Kinder, sondern auch das der Enkel indirekt beeinflussen. Recht früh auf seiner Spurensuche trifft Sebastian Heinzel dafür die Neuroepigenetikerin Isabelle Mansuy von der ETH Zürich, die ihm die biologischen Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe erläutert. Ebenso verdeutlicht der Besuch eines Seminars des US-amerikanischen Traumatherapeuten Peter Levine dem Filmemacher und seinen Zuschauern, wie stark schreckliche Erfahrungen eine Person prägen und wie sich das Grauen in denjenigen zeigen kann, die ihr nachfolgen. Am eindrücklichsten aber wirken die Begegnungen mit den Menschen in Weißrussland. In den Gesprächen des Regisseurs mit der dortigen Großvater- und Enkelgeneration wird klar, wie unterschiedlich der individuelle Umgang mit Kriegserlebnissen und der potenziellen Schuld der Soldaten sein kann.

Symptome der Kriegsenkel

Sebastian Heinzel lässt den Zuschauer in dem Film immer wieder tief in seine Seele blicken. Er zeigt sich verletzlich, von Albträumen und Ängsten gequält, zerrissen zwischen der Liebe zum Großvater und dem Verdacht, dieser könnte im Zweiten Weltkrieg Gräueltaten begangen haben. Sechs Jahre hat er an dem Projekt gearbeitet, eigene Szenen gedreht, Familienfotos zusammengestellt und seine Träume für den Zuschauer illustrieren und animieren lassen. Entstanden ist eine Dokumentation, die individuelle Erfahrungen vor einen wissenschaftlichen Hintergrund stellt. Die persönliche Geschichte des Regisseurs steht dabei stellvertretend für alle Kriegsenkel, die sich ihren Großeltern verbunden und doch fremd fühlen. Und für alle Familien, in denen kaum über die Erlebnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gesprochen wird, in denen ein Teil der eigenen Geschichte im Dunkeln liegt und niemand weiß, wie stark diese verschütteten Erfahrungen immer noch nachwirken.