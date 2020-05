Ein Brettspiel für Beziehungskrisen

Untreue, Schwiegereltern und offene Zahnpastatuben – Auslöser für Krisen in der Partnerschaft gibt es viele. Manchmal ist die Situation so verfahren, dass ein Paartherapeut helfen muss. Ganz klassisch heißt das: ein Therapieraum, drei Stühle, ein Therapeut und zwei Partner, die bereit sind, die Perspektive zu wechseln. Mit ihrem Therapiespiel »play-emotion PAAR« wollen Manuela Pfefferle (Heilpraktikerin für Psychotherapie) und Christine Kempf-Schwer (Erzieherin) ein bisschen Schwung in dieses Setting bringen.

Karten auf den Tisch

Die Aufmachung erinnert an den Spieleklassiker »Trivial Pursuit«: ein kreisrundes Spielfeld, Spielsteine, ein Würfel und Spielkarten in allerlei Farben. Nur dass die Spieler hier nicht gegeneinander, sondern im Team antreten. Und dass Fachwissen wenig hilft. Mit Hilfe erwürfelter Wortkarten schildern beide Partner nacheinander, wie sie ein zuvor festgelegtes Thema (etwa »Christian ist eifersüchtig«) bewerten – körperlich, emotional, kognitiv und auf Verhaltensebene. Die unangenehmen Empfindungen, die das Paar dabei preisgibt, werden in Runde zwei mit Ressourcenkärtchen bearbeitet. Können zum Beispiel Dankbarkeit, Disziplin, Reife oder Kreativität helfen, die Situation anders zu erleben? Und welches gemeinsame Fazit können die Partner daraus ziehen?

Aus psychologischer Sicht ergibt »play-emotion PAAR« Sinn. Sowohl die Situationsanalyse als auch die anschließende Ressourcenarbeit könnten ebenso Bestandteil einer klassischen Paartherapiesitzung sein. Ansprechende Verpackung, warme Farben und angenehme Haptik überzeugen ebenso. Spielen, so die Autorinnen, sei »ein Prozess, der bewegt und das Körpersystem entspannt«. Zur Entschärfung der Situation trägt außerdem bei, dass kein Spiel ohne Regeln funktioniert. Der Dialog ist klar strukturiert, jeder darf ausreden.

Der erste therapeutische Effekt stellt sich so schon nach einer Runde ein, nämlich, wenn die Karten buchstäblich auf dem Tisch liegen. Zu erkennen, wie man selbst und der Partner sich fühlt – allein das kann eine festgefahrene Situation ändern. Aber helfen Spielbrett und Würfel zwei Streithähnen tatsächlich aus der Krise?