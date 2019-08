Astrophysik: Dunkle Materie – oder nicht?

Ein Video von

Eigentlich ist Dunkle Materie nicht sichtbar. Sie strahlt Licht weder ab noch absorbiert sie es. Was veranlasst Wissenschaftler also zu der Annahme, dass sie überhaupt existiert? Die Antworten finden sich in Galaxienhaufen, Galaxien, Gravitationslinseneffekten, kosmischer Hintergrundstrahlung und Strukturformation. Grundsätzlich ist sie ein Behelf, um die zwei Seiten von Einsteins Feldgleichungen abzustimmen. Ein fauler Trick ist Dunkle Materie deshalb nicht.