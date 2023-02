Doktor Whatson: Das Verkehrsmittel der Zukunft, das (fast) keiner erwartet

Ein Video von

Seilbahnen sind CO2-neutral, leise, sauber, und je nach Strecke auch günstiger als andere Verkehrsmittel. Wie kommt es dann, dass es in Europa kaum Seilbahnen in der Stadt gibt?Seilbahnen sind CO2-neutral, leise, sauber, und je nach Strecke auch günstiger als andere Verkehrsmittel. Wie kommt es dann, dass es in Europa kaum Seilbahnen in der Stadt gibt? Warum sind wir nicht schon längst damit unterwegs? Ob Seilbahnen wirklich das ideale Verkehrsmittel sind, darum geht’s in diesem Video.