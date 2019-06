Unterschätzte Zimmerpflanze: Der rätselhafte Giftstachel der Palme

Ein Video von

Pflanzen gelten ja gemeinhin als friedliche und umgängliche Zeitgenossen, aber das ist nicht immer und überall so. In einer früheren Folge hatte ich ja schon über das passiv-aggressive Potenzial der Avocado berichtet, heute allerdings geht es um eine Palme, die vor einer Weile ebenfalls mit fiesen Handverletzungen in Neuseeland Schlagzeilen gemacht hat.

Der Übeltäter ist die Kanarische Dattelpalme Phoenix canariensis. Die trägt, wie andere Dattelpalmen übrigens auch, an ihren Palmwedeln fiese kleine Stacheln, die gruselige Entzündungen an den Fingergelenken auslösen können. Der Stachel dringt dabei in die Sehnenscheide oder Gelenkkapsel ein, und die Spitze zerbricht in kleine Fragmente, die in der Wunde bleiben und dort eine massive Entzündung mit starken Schmerzen auslösen.

Der Finger wird dick und gelegentlich wuchern Bindegewebs- und Knochenklumpen an der entzündeten Stelle. In vielen Fälle muss das operiert werden, um die winzigen Stücke herauszuholen oder gleich die komplette Sehne zu entfernen. Im Internet gibt es Fotos von den unschönen OP-Narben, wenn ihr auf so was Lust habt. Auf jeden Fall können Stiche von Dattelpalmen sehr lange Ärger machen.

Wieso können so kleine Fragmente so extreme Reaktionen auslösen? Laut einem der Medienberichte sind solche Palmverletzungen der Grund für die Hälfte aller Handoperationen. Die andere Hälfte verursachen vermutlich Avocados. Auf jeden Fall helfen in vielen Fällen weder Antibiotika noch Entzündungshemmer: Die Spitzen der Stacheln, besonders der jungen Blätter, sind giftig.