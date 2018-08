Kosmologie

Geheimnisvolle Schwarze Löcher

Schwarze Löcher sind das größte Geheimnis unseres Weltalls. Sie verschlingen alles, was in ihre Nähe kommt – auch das Licht. Jetzt ermöglichen jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse ein ganz neues Verständnis vom Universum. In diesem spektakulären Dokumentarfilm erläutert Astrophysikerin Janna Levin, was es mit Schwarzen Löchern auf sich hat.