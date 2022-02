Urknall, Weltall und das Leben: Was war der Bang des Big Bangs?

Ein Video von

Was war der Bang des Big Bangs? Wie genau stellen wir uns das in der aktuellen Urknall-Theorie vor? In den vorausgegangenen Folgen der Videoreihe haben sich einige Probleme der Urknall-Theorie angesammelt: Die frühe Strukturbildung im Universum anhand von Dichtefluktuationen, das Fehlen magnetischer Monopole, die Feinabstimmung bei Flachheit und Isotropie des Universums. Eine möglich Lösung des Standardmodells der Kosmologie liefert die sogenannte kosmische Inflation. Josef Gaßner erläutert die Zusammenhänge.