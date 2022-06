Doktor Whatson: Sind Portale tatsächlich möglich?

Ein Video von

Wurmlöcher und Portale – das ist ja alles nur reine Fiktion. Oder? Was sagt die Wissenschaft dazu? Tatsächlich gibt es reale Forschung, die sich damit beschäftigt, wie man in der echten Welt ein Wurmloch bauen könnte. Was dabei bisher herausgekommen ist, stellen wir in diesem Video vor.