Beim Thema Kernenergie gehen die Meinungen weit auseinander. Was den einen als Lösung für Energieprobleme erscheint, gilt den anderen als Teufelszeug. Es lohnt daher, zunächst einmal nüchtern die Fakten zu betrachten. Auch wenn Deutschland den Atomausstieg vorantreibt, nutzen viele Länder, auch in Europa, weiterhin die Kernenergie und investieren unter anderem in neue Reaktortypen. Eine in letzter Zeit besonders heiß diskutierte neue Variante sind die sogenannten Thorium-Reaktoren, bei denen nicht Uran als Brennstoff dient, sondern das chemische Element Thorium.

In diesem Video auf dem vom ZDF produzierten YouTube-Kanal »Terra X Lesch & Co« geht der Astrophysiker und bekannte Moderator Harald Lesch mit skeptischem Unterton auf zahlreiche Aspekte von Thorium-Reaktoren ein. Angesichts der gebotenen Kürze und des komplexen Themas ist das aber auch für einen gestandenen Physiker wie Lesch nicht ganz einfach zu bewältigen.

Das sieht man schon daran, dass sich die Redaktion nach Rückfragen von Zuschauern entschieden hat, das Video mit kleinen Korrekturen nochmals zu veröffentlichen. Dabei ist sie erfreulich konsequent und fachlich sauber auf die Anmerkungen eingegangen. Aber natürlich bleiben auch jetzt noch viele Fragen offen, die Aspekte reichen von grundlegender Kernphysik bis hin zur Geopolitik.

Thorium ist in der Erdkruste häufiger als Uran zu finden, was es für die Nuklearwirtschaft interessant macht. Es lässt sich allerdings nicht direkt zur Kernspaltung verwenden. Vielmehr muss es erst in einem Atomreaktor durch Aufnahme eines Neutrons – und über weitere Zwischenstufen – in das Isotop Uran-233 umgewandelt werden. Dieses in der Natur nicht vorkommende Isotop, das aus 141 Neutronen und 92 Protonen besteht, lässt sich gut spalten und liefert ähnlich viel Energie wie das natürlich vorkommende Uran-235, mit dem Kernreaktoren üblicherweise betrieben werden. Ein Vorteil des etwas leichteren Uran-233 ist zudem, dass weniger langlebige hochradioaktive Abfallstoffe entstehen und damit auch weniger Material endgelagert werden muss. Kein Wunder also, dass sich einige Staaten für die Thorium-Technologie interessieren und in ihre Erforschung und Entwicklung investieren.