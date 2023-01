Urknall, Weltall und das Leben: Fraktale im Universum?

Ein Video von

Strukturen im Universum, die unter ihrer eigenen Gravitation entstehen, können nur ganz bestimmte Formen annehmen, z.B. wie die in Simulationen gefundenen Massendichteprofile, die einem Potenzgesetz folgen. Ein sehr berühmtes ist das sogenannte Navarro-Frenk-White Profil, das 30 Jahre lang auf vielen Skalen in N-Teilchen Simulationen gefunden wurde, sich bis dato jedoch einer theoretischen Herleitung entzog. Wie dieses NFW Profil und andere Strukturformen zustande kommen, erläutert Jenny Wagner in diesem Vortrag.