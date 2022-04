Wir Werden Alle Sterben: Das sechste Massenaussterben

Ein Video von

Auch heute beschäftige ich mich mit einem hochaktuellen Thema, nämlich dem sechsten Massenaussterben. Massenaussterben sind Episoden der Menschheitsgeschichte, in denen binnen kurzer Zeit ein beträchtlicher Anteil des Lebens auf der Erde zugrunde geht. Aus der Erdgeschichte sind bisher fünf dieser apokalyptischen Katastrophen bekannt. Die sechste, das ist zumindest die Theorie, findet jetzt statt, ausgelöst durch den Menschen.

Die Argumente, die dafür angefüht werden, klingen erst einmal erschreckend überzeugend. Die Menschheit verwandelt global die Oberfläche des Planeten und zerstört dabei ganze Ökosysteme. Von mehreren hundert Arten wissen wir, dass die in den letzten Jahrhunderten ausstarben, die Dunkelziffer ist wohl um ein Vielfaches höher. Die Zahl der bedrohten Arten geht in die hunderttausende – und all das, bevor der Klimawandel richtig losgeht.

Die Verheerungen, die die Menschheit auf dem Planeten anrichtet, sind außerordentlich. Aber tatsächlich zeigen diese Statistiken auch, dass wir noch sehr weit vom sechsten Massenaussterben weg sind. Weniger als ein Prozent der weltweiten Tierarten ist bisher ausgestorben. Beim letzten Massenaussterben am Ende der Kreidezeit dagegen gingen nicht nur die meisten Dinosaurier unter, sondern mutmaßlich mindestens drei Viertel aller Tierarten.

Bei einem anderen der »Big Five« vor rund 252 Millionen Jahren wurden große Teile der Erdoberfläche selbst für die genügsamsten und widerstandsfähigsten Tiere unbewohnbar. Ein Massenaussterben ist eine unvorstellbare globale Apokalypse weit jenseits von allem, was wir und vorstellen können.

Wichtiger noch ist allerdings, dass fast alle bisher verschwundenen Arten und Ökosysteme von Menschen meh oder weniger direkt planiert wurden. Würden wir Menschen den Amazonas-Regenwald oder die Nordsee fürderhin komplett in Ruhe lassen, würden sich diese Ökosysteme wieder erholen und zu vielleicht anderer Vielfalt zurück finden. Wären wir bereits in einem echten Massenaussterben, dann wäre das dramatisch anders.