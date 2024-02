Wir Werden Alle Sterben: Warum Verbrecher für Sand töten

Neben der Zerstörung ganzer Landschaften verursacht dieser unregulierte Sanddiebstahl ein weiteres, potenziell folgenschweres Problem. Der Sand stammt oft nicht nur aus Flüssen und Seen, sondern oft von leichter zu erreichenden Stränden und Dünen. Das hat einerseits den Effekt, dass der Küstenschutz zerstört wird und bei Stürmen das Hinterland leichter überschwemmt. Andererseits ist dieser Sand zum Bauen nicht so gut geeignet. Die Körner sind älter und runder, und oft enthält solcher Sand außerdem übermäßig viel Salz. Dadurch ist Beton mit diesem Sand weniger stabil, Gebäude daraus sind weniger haltbar und weniger belastbar.

Das war zum Beispiel einer der Gründe, weshalb beim schweren Erdbeben 2023 in der Türkei und Syrien so viele Gebäude eingestürzt sind, die theoretisch hätten stehen bleiben sollen. Und das Problem wird in Zukunft zunehmen, denn der Bedarf steigt weiter, während die Versorgung nicht so einfach zunehmen kann. Es gibt einige Ansätze, nachhaltig Sand zu ernten und so die Umweltfolgen zu verringern, und sogar Techniken, Wüstensand so zu bearbeiten, dass man ihn in Beton einsetzen kann. Aber all das ist ziemlich teuer und kann bis auf Weiteres nicht mit gestohlenem Sand mithalten. Das bedeutet, bis auf Weiteres werden für den globalen Bauboom immer mehr Flüsse und Küsten zerstört und auch immer mehr ungeeignete Materialien im Beton eingesetzt werden.